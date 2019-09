Christine Baakes und Hans Moris : Ausstellung im Rathaus: „Malen mit Licht – Fotos einmal anders“

Kempen Die beiden Fotografen Christine Baakes und Hans Moris zeigen besonders kunstvolle Aufnahmen. Die Schau ist bis zum 1. Oktober zu sehen.

Das Foyer des Kempener Rathauses am Buttermarkt hat sich wieder in eine Galerie verwandelt. Christine Baakes und Hans Moris stellen hier seit Anfang des Monats unter dem Motto „Malen mit Licht, Fotos einmal anders“ ganz besondere Fotografien aus. Dabei ist der Begriff „Malen“ wirklich ernst zu nehmen.

Beide Künstler arbeiten schon seit mehr als zehn Jahren zusammen. Und sie ergänzen sich in der Art, wie sie die Themen ihrer Ausstellungen angehen. Christine Baakes nimmt sich moderne Malerei als Vorbild. Hans Moris dagegen benutzt eine Lochbildkamera, also eine ganz alte Aufnahmetechnik. Beides hat einen besonderen Reiz.

Christine Baakes benutzt bei ihren Bildern oft Überbelichtungen. So entstehen zum Beispiel Bilder von Menschen, die ganz in einem pur weißen Raum stehen. Sie wirken wie gestochen scharf. Dann wieder spielt sie mit Bewegung. So werden Stahlbauten auf einmal sanft. Oder es gibt sehr schöne Landschaftsaufnahmen, wo man mit den Vögeln durch die Bewegung der Kamera förmlich mitschweben kann. Oder im Dunst einer Landschaft versinkt. In fremde Städte und Länder verreisen kann. Aber das sind keine üblichen Reiseaufnahmen, sondern sinnliche Verführungen. Ein Karussell dreht sich im Kreis, dass einem schwindeling wird.