Kempen : Ausstellung „Kinder von Auschwitz“ in Christ-König zu sehen

Stellten die Ausstellung vor (v.l.): Barbara Saitner-Holtemeyer, Jeyaratnam Caniceus, Ina Germes-Dohmen, Elisabeth Friese und Kerstin Schöffel. Foto: Norbert Prümen

Kempen Eine beeindruckende Ausstellung wird am Sonntag in der Kirche Christ-König am Concordienplatz im Hagelkreuz eröffnet. „Vergiss deinen Namen nicht! Die Kinder von Auschwitz” beschäftigt sich mit den jüngsten Opfern des Holocaust.

Dem Cloppenburger Autor und Filmemacher Alwin Meyer ist es zu verdanken, dass diese Schicksale 70 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz veröffentlicht wurden. Mehr als 40 Jahre hat er die Geschichte dieser Kinder erforscht.

Nach Kempen hat der parteilose Ratsherr Jeyaratnam Caniceus die Ausstellung geholt. Im Kempener Geschichts- und Museumsverein fand er einen Kooperationspartner. Gemeinsam mit der Vereinsvorsitzenden Ina Germes-Dohmen und Kulturamtsleiterin Elisabeth Friese stellte er die Schau vorab vor. Die katholische Gemeinde war gerne bereit, die Räume in Christ-König zur Verfügung zu stellen, so Barbara Saitner-Holtemeyer vom Pfarreirat St. Mariae Geburt. Das Kolping-Bildungszentrum Dülken ist ebenfalls beteiligt. Die Ausstellung in Kempen wird mit 2500 Euro aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben” gefördert, so Kerstin Schöffel.

Rund 30 Einzelschicksale sind auf den großen Tafeln nachzulesen. Hinzu kommen einige erklärende Tafeln. Ziel ist es vor allem, Kinder und Jugendliche anzusprechen. Bei dieser eindrucksvollen Präsentation werden sie einen anderen Zugang zur Geschichte finden, da es um ihre Altersgenossen geht. Es gibt inzwischen Anmeldungen von rund 650 Schülern für den Besuch der Ausstellung. Sie kommen von den weiterführenden Schulen in Kempen sowie der Liebfrauenschule Mülhausen und dem Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen. An drei Tagen wird es Lesungen mit dem Autor für Schülergruppen geben.