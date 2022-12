Straßen NRW kann keinen Zeitpunkt nennen Außenring-Sanierung dauert noch

Der Zustand des Kempener Außenrings zwischen St. Huberter Straße und Kerkener Straße ist nicht mehr der beste. „Die Fahrbahndecke ist mittlerweile so schlecht, dass man Angst um seine Stoßdämpfer am Auto haben muss“, schrieb ein Leser an unsere Redaktion. Doch bis zu einer Sanierung der Straße wird es noch dauern. Beim Landesbetrieb Straßen NRW, der für die L 361 zuständig ist, ist der Zustand bekannt. Seitens der Regionalniederlassung Niederrhein werde für den Abschnitt zwischen St. Huberter Straße und Kerkener Straße mittel- bis langfristig ein Sanierungsbedarf gesehen, daher sei dieser Abschnitt der L 361 in das interne Erhaltungsprogramm aufgenommen worden, teilte Straßen NRW der Stadt Kempen auf Anfrage mit.