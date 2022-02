Politik in Grefrath : Ausschuss votiert einstimmig für Dirtbike-Bahn

Grefrath In Vinkrath soll mit großer Bürgerbeteiligung eine Fahrradbahn mit mehreren Hindernissen entstehen. Der Sport- und Kulturausschuss votierte einstimmig für die Umsetzung.

Einstimmig votierte der Sport- und Kulturausschuss der Gemeine Grefrath am vergangenen Donnerstag für die Umsetzung einer Fahrradanlage auf dem Bolzplatzgelände in Vinkrath am Spielplatz an der Dorenburg. Kinder und Jugendliche hatten eine solche Fahrradbahn angeregt, sie wurden im Vorfeld in den Entscheidungsprozess eingebunden. So waren auch jetzt viele Jugendliche als Zuschauer vor Ort, als die in ihrem Sinne positive Entscheidung für die Bahn fiel.