Ausflugstipps für Familien im Kreis Viersen : Unterwegs an Silvester und Neujahr

In der Dorenburg auf dem Gelände des Niederrheinischen Freilichtmuseums ist derzeit die Sonderausstellung „Grüße von nah und fern – Zur Kulturgeschichte der Postkarte“ zu sehen. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen/Grefrath Die freie Zeit genießen können Familien in Kempen und Grefrath. Wir haben Ausflugstipps zusammengestellt, die in jedem Alter Spaß machen – vom Besuch im Freilichtmuseum bis zum Spielplatz im Park.

Museum Das Niederrheinische Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath, präsentiert auf 4,5 Hektar 21 historische Gebäude vom Niederrhein. Gemeinsam mit verschiedenen Nutzgärten, Streuobstwiesen und Kopfweiden bilden sie die traditionelle Kultur- und Naturlandschaft der Region ab. Pferde, Esel und freilaufende Hühner begeistern auch den Nachwuchs. Museumsbesucher können beim Rundgang auch das Innere der Häuser erkunden und so einen Einblick in die Lebenswelt der Menschen am Niederrhein in früheren Zeiten erhalten. Besonders reizvoll für Kinder, aber auch für Erwachsene ist das große Spielzeugmuseum und der Besuch im Tante-Emma-Laden. In der Dorenburg ist zudem noch bis zum 30. Januar die Sonderausstellung „Grüße von nah und fern – Zur Kulturgeschichte der Postkarte“ zu sehen. Das Museum ist an Silvester, 31. Dezember, geschlossen, an Neujahr, 1. Januar, aber von 12 bis 16 Uhr geöffnet, außerdem am Sonntag, 2. Januar, von 10 bis 16 Uhr. Erwachsene zahlen 4,50 Euro, für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt an Wochenenden frei. Für den Museumsbesuch ist ein 2G-Nachweis (geimpft oder genesen) erforderlich. Während der Weihnachtsferien gelten Schüler nicht als getestet, sie müssen deshalb einen Testnachweis vorlegen. Kinder bis zum Schuleintritt sind getesteten Personen gleichgestellt. In den Gebäuden herrscht Maskenpflicht.

Eislaufen Das Eisstadion in Grefrath, Stadionstraße 161, bietet drinnen und draußen Eislaufspaß auf insgesamt 8000 Quadratmetern Eisfläche. An Silvester ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, an Neujahr von 14 bis 18.30 Uhr, am Sonntag, 2. Januar, von 10 bis 18.30 Uhr. In den Weihnachtsferien sind Tickets fürs Eislaufen und den Schlittschuhverleih nur online buchbar unter www.eisstadion.de, an der Tageskasse werden in den Ferien keine Tickets verkauft. Im Eisstadion gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Kinder und Jugendliche, die nicht geimpft sind, gelten in den Weihnachtsferien nicht als getestet, sie müssen deshalb einen offiziellen Testnachweis beibringen. Praktisch: Seit Montag gibt es am Eisstadion eine Teststelle, an der sich Kinder mit Einwilligung der Eltern testen lassen können. Kinder bis zum Schuleintrittsalter sind davon ausgenommen. Für alle Besucher ab 16 Jahre gilt in dieser Zeit die 2G-Regel.

Konzert Das Silvesterkonzert in der Kempener Propsteikirche, An St. Marien 1, bietet traditionell die Gelegenheit, das Jahr mit einem Feuerwerk an Orgelmusik, wie sie nur selten zu hören ist, ausklingen zu lassen. In diesem Jahr wird dieses Feuerwerk sogar von einem Organistenduo, das vierhändig und vierfüßig spielen wird, entfacht. Jean Pierre Steijvers, Organist der Kathedrale zu Roermond, und seine Frau Hiroko Inoue, Organistin der Philharmonie Kaliningrad in Russland, sind als Solisten und als Organistenduo weltweit gefragt. Mit einer Symphonie Mozarts, einem Ungarischen Tanz von Brahms, dem Bolero von Ravel und anderen populären Werken haben sie ein für die Orgel ungewöhnliches Repertoire im Gepäck. Das Konzert am Freitag, 31. Dezember, beginnt um 21.30 Uhr, Einlass ist ab 20.45 Uhr. Besucher müssen geimpft oder genesen sein, es gilt Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Um eine Spende wird am Ausgang gebeten.

Spaziergang Eine schöne Tour über 3,9 Kilometer Länge bietet die Niersauen-Runde, ein Premium-Spazierwanderweg im Naturpark Maas-Schwalm-Nette. An der Niers entlang wandernd, lässt sich die abwechslungsreiche Landschaft am besten erkunden. Die Wege sind gut begehbar. Wiesen, Weiden und meterhohes Schilf prägen das Bild der Auen. Auch die Kunstobjekte der Künstlergruppe Salix, die den Weg säumen, machen diese Runde zu einem besonderen Erlebnis. Startpunkt ist der Parkplatz an der Burg Uda in Grefrath-Oedt.

Bad und Sauna Wie ein Kurzurlaub ist der Besuch der Sauna- und Wasserwelt Aquasol in Kempen. Nach dem Umbau präsentiert sich das Bad hell und modern. Das neue Hallenbad verfügt über einen angeschlossenem Wintergarten, in dem Besucher entspannen können. Der neue Kinderbereich bietet viel Spaß und Spielmöglichkeiten für die jüngsten Badegäste. Das salzreiche Wasser im Solebecken hat eine wohltuende Wirkung auf die Haut. Wer noch mehr Erholung sucht, geht in die Saunawelt, drei Saunen laden zum Entspannen ein. An Silvester ist das Aquasol geschlossen, an Neujahr aber sind Bad und Sauna von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Für den Besuch gilt die 2G-Plus-Regel: Gäste müssen nicht nur geimpft oder genesen sein, sondern zusätzlich ein aktuelles, negatives Testergebnis nachweisen. Mehr zu Preisen und Tarifen unter www.aqua-sol.de.

Spielplatz Zwischen Stadionstraße und Bruckhauser Straße in Grefrath liegt der Schwingbodenpark. Er ist rund 73.000 Quadratmeter groß und wurde im Rahmen der Landesgartenschau 1970 angelegt. Am einfachsten ist der Park über den Parkplatz am Freibad zu erreichen, dort ist ein Eingangstor. Der Park ist frei zugänglich, er bietet große Wiesen, Stauden, Rosen und Blumenbeete sowie einen Teich mit einer Insel in der Mitte, der über große Steine begehbar ist. Für Kinder das Schönste: die großen Spielplätze. Ob rutschen, schaukeln, klettern oder balancieren – an den Spielgeräten haben kleine und größere Kinder gleichermaßen Spaß. Wer in der Winterzeit Anregungen für den Tierschutz im heimischen Garten sucht, findet im Park ebenfalls Inspiration: Vogelhäuser, Insektenhotels und Totholzstapel mit Nistmöglichkeiten für Fledermäuse und andere Tiere gibt es dort auch. biro

(biro)