Was hat wann im Kreis Viersen geöffnet Ausflugstipps für die Weihnachtstage für die Familie

Musik hören, Freunde treffen In der „Haltestelle“ in Kempen, St. Töniser Straße 27, gibt das Blechbläserquartett Juliacum Brassers am Donnerstag, 22. Dezember, zwei Weihnachtskonzerte: eins für Familien mit Kindern um 16.30 Uhr, eins für Erwachsene um 19.30 Uhr. Karten kosten für Kinder bis 14 Jahre 7 Euro, für Größere 15 Euro. Die Karten können unter www.haltestelle-kempen.de reserviert werden. Im Kulturbahnhof (Kuba), Am Bahnhof 7 in Kempen, sind auch an den Feiertagen die Türen offen – am Freitag, 23. Dezember, ab 20 Uhr, an Heiligabend ab 22 Uhr, am ersten und zweiten Weihnachtstag jeweils ab 20 Uhr. Die Band Tuesday7 lädt für Freitag, 23. Dezember, zur „Rockmanufaktur“ ein: Im Kolpinghaus in Kempen, Peterstraße 23, präsentiert die Coverband Hits von Alice Cooper bis ZZ Top. Beginn ist um 20.30 Uhr, der Eintritt kostet an der Abendkasse 18 Euro (Vorverkauf 15 Euro im Kolpinghaus und bei Carclinic, Otto-Schott-Straße 1a in Kempen). Das Power-Rock-Trio Free Barbie Kill Ken gibt am Freitag, 23. Dezember, ein Weihnachtskonzert in der „Butze“, Butzenstraße 43 in Tönisvorst. Einlass ist um 19 Uhr, Tickets kosten im Vorverkauf (im „Falko“ am Kempener Buttermarkt oder per E-Mail an booking.fbkk@gmail.com) 10, an der Abendkasse 13 Euro. Im „Klangkosmos“ (früher Halle Luja) in Tönisvorst, Butzenstraße 39, startet am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, um 21 Uhr die traditionelle „Kekse statt Kohle“-Party, die über Jahre im Kaldenkirchener Bahnhofscafé (Baca) beheimatet war. Wie gewohnt lautet das Motto: „Kekse dabei, Eintritt frei“, die originalverpackten Kekse werden an die Tafel gespendet.