Was nach der Schule kommt Grefrather Ausbildungsmesse für Schüler und Firmen ein Gewinn

Bevor die Schülerinnen und Schüler ihre Fragen stellen konnten, wurden sie in ihren jeweiligen Jahrgangsstufen auf die Messe vorbereitet. Christian Rütten: „Die Messe ist eine gute Gelegenheit, Firmen in Grefrath und in der unmittelbaren Nähe kennenzulernen.“ Dazu erhielten die Schüler einen Anschubser: Mindestens vier Firmen sollten angesprochen und interviewt werden. In Kleingruppen gelang das. Tatsächlich wurden fleißig Informationen gesammelt. Die Industrie wie Polytex oder Draftex war vor Ort vertreten, die Erzieher- und Pflegebranche ebenso, beispielsweise mit dem HPZ, der Katharina Kasper Vianobis GmbH oder der Rheinischen Gesellschaft für Diakonie. Zahnarzt, Versicherung, Dienstleistungsbranche oder grundsätzliche Informationen zu Kolleg oder Bundesagentur für Arbeit – die Spanne war groß. In den Unterrichtsräumen der neuen Werkhalle an der Schule herrschte schon deshalb ein kontinuierlich reges Treiben.