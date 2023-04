Berufliche Ausbildung in Grefrath Anmelden für die Grefrather Ausbildungsmesse

An der Sekundarschule „Schule an der Dorenburg“ ist Berufsorientierung ein wichtiger Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit des Kollegiums von Schulleiter Christian Rütten und seinem Stellvertreter Tobias Schmitz. Gleichzeitig kämpfen immer mehr Betriebe in der Region gegen den Fachkräftemangel. Daher stellen die Sekundarschule und die Wirtschaftsförderung der Gemeinde erneut eine Grefrather Ausbildungsmesse auf die Beine. Am Mittwoch, 3. Mai, können sich in der Zeit von 12 bis 15.20 Uhr Betriebe auf dem Schulgelände präsentieren und mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen. Daran nehmen rund 150 Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Jahrgangsstufe sowie ausgewählte Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen teil. Ziel für die Schüler ist es, Kontakte zu knüpfen und mögliche Praktikums- und Ausbildungsbetriebe aus Grefrath und der Umgebung kennenzulernen.