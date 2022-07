Weiterbildung im Fußball : DFB-Junior-Coaches an der Liebfrauenschule

Mülhausen Mit dem Zertifikat des Deutschen Fußballbundes können jetzt Fußball-AGs an Schulen geleitet werden. Mit von der Partie die Drillinge der Familie Ebels.

Gina Ebels ist Profifußballerin. Im Bundesligateam des MSV Duisburg zieht die 17-Jährige als Mittelfeldstrategin die Fäden. An der Liebfrauenschule Mülhausen hat die Süchtelnerin soeben mit ihren Drillingsschwestern Maya und Fiona – die ebenfalls in Duisburg auf höchstem Niveau kicken – das Zertifikat für den DFB-Junior-Coach überreicht bekommen. Zusammen mit acht Jungs haben die Fußballerinnen vier Tage lang ein 40-stündiges Coaching durchlaufen. „Die Schulung befähigt sie, an unserer und auch an anderen Schulen Fußball-AGs und auch das Training von Nachwuchsmannschaften in Vereinen zu leiten“, sagt Dennis Homann.