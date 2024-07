Ausbildung in Kempen Mit Sonnenschutz gut gekühlt in die Zukunft

„Handwerk hat Zukunft“ und „Handwerk hat einen goldenen Boden“, diese Aussagen hört man besonders in Zeiten, da Ausbildungen im Handwerk nicht sonderlich beliebt sind. Viele junge Leute zieht es eher in die Büros oder an die Computer als an die Werkbank oder in das Treibhaus. Aber im Zuge des Klimawandels von immer steigenden Temperaturen, Sonnenstunden und Hitzetagen trifft die Aussage mit der Zukunft ganz besonders zu: für den Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker. Denn er kann dafür sorgen, dass die Fensterscheiben im Haus von innen und außen vor zu viel Sonne geschützt sind und Wohnungen kühl bleiben.