Auftakt am Elften im Elften : Kempen startet in die Karnevalssession

2019 wurden Peter II. und Brigitte I. (Wolters) zum Kempener Prinzenpaar proklamiert. Wer ihnen nachfolgt, wird sich nun am Donnerstag auf dem Buttermarkt zeigen (Acrhivfoto). Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Nach der corona-bedingten Pause soll der Karneval in Kempen in diesem Jahr wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Erstmals wird das neue Prinzenpaar am Elften im Elften öffentlich auf dem Buttermarkt präsentiert.