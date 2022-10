Freilichtmuseum Im Niederrheinischen Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath, ist noch bis Anfang Januar die Sonderausstellung „Tatü Tata – Spielzeuge im Einsatz“ zu sehen. Gezeigt werden historische und gegenwärtige Spielzeuge, mit denen Kinder in die Rolle von Polizisten, Feuerwehrleuten oder Ärzten schlüpfen können. Viele Kinder lieben Rollenspiele und gehen, verkleidet und mit Spielzeug ausgestattet, auf Verbrecherjagd, löschen Feuer oder versorgen Verletzte. Geöffnet ist das Museum dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, ab November bis 16 Uhr. Am „Brückentag“ am Montag ist geschlossen, am Dienstag, 1. November, aber wieder geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder und Jugendliche ist er an Wochenenden und Feiertagen frei (sonst 1,50 Euro).