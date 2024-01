Karneval in Kempen und Grefrath Auf diesen Partys wird Karneval gefeiert

Grefrath In der Albert-Mooren-Halle in Grefrath-Oedt findet am Nelkensamstag, 10. Februar, ein großer Kostümball statt. Einlass ist um 19.11 Uhr, für Stimmung sorgt DJ Monty. Karten sind im Vorverkauf für neun Euro erhältlich bei Raumausstattung Stenmans, Hochstraße 30 in Oedt, und in der Albert-Mooren-Halle (dienstags und mittwochs von 19 bis 21 Uhr). An der Abendkasse kostet der Eintritt elf Euro.