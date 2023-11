Baugebiet in Kempen-St. Hubert „Auf dem Zanger“: OVG Münster lässt Berufung nicht zu

Kempen · Der Weg zum Bau eines Mehrfamilienhauses im Baugebiet „Auf dem Zanger“ in St. Hubert ist endgültig geebnet. Wie Kempens Technischer Beigeordneter Torsten Schröder in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses mitteilte, hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster eine Berufung gegen das letzte Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Düsseldorf in Sachen Baugenehmigung nicht zugelassen.

Das Baugebiet „Auf dem Zanger“ aus der Luft bertrachtet (Archivfoto). Foto: Norbert Prümen

Anwohner hatten gegen die Baugenehmigung, die die Stadt Kempen der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (GWG) Kreis Viersen zum Bau eines Mehrfamilienhauses erteilt hatte, geklagt. Am 26. Mai war die Klage, die ein Anwohnerehepaar wegen des befürchteten zusätzlichen Verkehrslärms auf dem alten Teil der Straße „Auf dem Zanger“ bei Gericht eingereicht hatte, abgelehnt worden. Der Anwalt der Kläger wollte daher Antrag auf Zulassung einer Berufung bei der nächst höheren Instanz, dem OVG Münster, stellen. Diesen Antrag hat das oberste Gericht in NRW jedoch abgelehnt.

