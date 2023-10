Bundesweiter Rauchmeldertag Kreis Viersen erinnert an Rauchmelder-Pflicht

Wie sensibel und gleichzeitig alarmierend Rauchmelder funktionieren, wurde jüngst in einem Mehrfamilienhaus deutlich: Da hatte ein alleinstehender Herr die bruzelnden Bratwürste auf dem Herd schlichtweg vergessen. Bald machte der Rauchmelder derart Krach, dass alle Mitbewohner im Haus sofort nach der Ursache für den Alarm suchten. In diesem Fall gab es Entwarnung, im Ernstfall retten Rauchmelder weiterhin Leben. Zum bundesweiten Rauchmeldertag am Freitag, 13. Oktober, erinnert der Kreis Viersen an die Rauchmelderpflicht. Studien belegten, so der Kreis Viersen: Pro Tag retten Rauchmelder in Deutschland durchschnittlich vier Menschen vor gesundheitlichen Schäden oder dem Tod.