Kempen : Als Leihoma in Down Under

Kempen Annemarie Quick ist für drei Monate als Au-pair in Australien. Die 66-jährige Kempenerin nutzt das Angebot Granny-Au-pair. Nicht nur junge Menschen, auch Senioren werden für eine zeitlich befristete Familienhilfe gesucht.

Es entstand der Kontakt zu einer australischen Familie mit drei jüngeren Kindern, wobei die Mutter Deutsche ist, die einen Australier geheiratet hat. „Die Familie hatte in ihrem Profil geschrieben ,It’s crazy, it’s beautiful, it’s nessy, it’s fun and there is so much love’. Dieser Satz hatte es mir angetan, denn er spiegelt genau das wieder, was ich auch empfunden habe, als die eigenen Kinder klein waren. Es war eine wunderschöne Zeit, in der immer etwas los war, genau, wie es die Australierin beschreibt“, sagt Annemarie Quick. Sie intensivierte den Kontakt, wobei die australische Familie nicht weniger begeistert von der kommunikativen und offenen Art der Kempenerin war. Bis zu ihrem Ruhestand war sie Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Grefrath. Mails und Bilder gingen hin und her, es wurde geskypt und Anfang April stand fest, die Kempenerin reist an die Ostküste nördlich von Sydney.