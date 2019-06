Stadtbibliothek Kempen : Lindgren-Tag in der Bibliothek

KEMPEN Die schwedische Schriftstellerin steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Kempener Stadtbücherei.

(rei) Bereits zum vierten Mal findet am kommenden Samstag, 16. Juni, der Astrid-Lindgren-Tag in der Stadtbibliothek Kempen statt. In der Zeit 11 bis 15 Uhr bietet die städtische Einrichtung, die im Kulturforum Franziskanerkloster in Kempen, Burgstraße 19, beheimatet ist, gemeinsam mit einigen Kooperationspartnern ein buntes Programm für die ganze Familie an.