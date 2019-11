Für Gesamtschule : Gebäude der Martin-Schule kann genutzt werden

Kempen Die neue Oberstufe der Kempener Gesamtschule kann in das Gebäude einziehen. Die Asbest-Belastung ist gering.

Der erste Jahrgang der neuen Oberstufe der Gesamtschule Kempen wird wohl doch zum Beginn des kommenden Schuljahres 2020/2021 im Gebäude der früheren Martin-Schule untergebracht werden können. Das ergibt sich aus der Vorlage zur nächsten öffentlichen Sitzung des Schulausschusses, die am Donnestag, 14. November, ab 18 Uhr im Rathaus am Buttermarkt stattfindet. Bereits am Mittwoch, 6. November, findet um 19 Uhr in der Aula der Gesamtschule eine Informationsveranstaltung für die Schulpflegschaft, für Schüler der zehnten Klassen und deren Eltern sowie das Kollegium der Schule statt.

Wie bereits berichtet, hat die Stadtverwaltung ein Gutachterbüro mit Schadstoff-Messungen in allen Gebäuden der weiterführenden Schulen in Kempen beauftragt. Die Untersuchungen laufen zwar noch, und dadurch liegt der Abschlussbericht noch nicht vor. Aber Bürgermeister Volker Rübo teilte in der jüngsten Ratssitzung auf Anfrage bereits mit, dass die Asbestbelastung im Altbau der früheren Martin-Schule relativ gering sei. Sie stelle zudem kein Problem dar, solange in dem Gebäude nicht umgebaut werde. Solange die Wände nicht aufgestemmt werden, ist der Schadstoff gebunden und tritt nicht in die Raumluft aus – ein Umstand, der für viele Gebäude gilt, in denen seinerzeit Asbest verbaut wurde.

Der ursprüngliche Plan, die im kommenden Jahr startende Oberstufe der Gesamtschule im Gebäude der Martin-Schule unterzubringen kommt nun also wieder zum Tragen – wenn auch nur vorübergehend. Die vorgesehene Interimslösung mit den Modulbauten auf dem Lehrerparkplatz des Luise-von-­Duesberg-Gymnasium an der Berliner Allee, in die die Oberstufe einziehen sollte, wird bekanntlich nicht rechtzeitig fertig. Sie wird indes von der Stadt weiterverfolgt, spielt sie doch bei der groß angelegten Sanierung aller Gebäude der weiterführenden Schulen – Stichwort: Schulcampus Kempen – eine wichtige Rolle. Das Ausweichquartier soll in den kommenden Jahren immer dann genutzt werden, wenn Klassen aus bestehenden Gebäuden leergezogen werden müssen, um deren Räume zu sanieren.

Die Schadstoffbelastung der Martin-Schule ist nach Angaben des von der Stadt beauftragten Gutachterbüros Tauw GmbH aus Moers beherrschbar. Das Asbest ist im Mauer­werk gebunden und tritt nicht nach außen, die Werte von Formaldehyd liegen zwar leicht über den Grenzwerten, können aber durch ausreichendes Lüften der Räume reduziert werden.

Der erste Jahrgang der Oberstufe der Gesamtschule könnte aus Sicht des Bürgermeisters im Erdgeschoss des Altbaus der ehemaligen Martin-Schule zum Sommer 2020 untergebracht werden. Später soll sie in die Interimslösung umziehen.