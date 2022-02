Gottfried Willmen wirbt mit Humor für Corona-Impfung : Arzt aus Kempen kämpft um jeden Impfling

Am Wochenende im Einsatz: Vater Gottfried und Tochter Louisa Willmen impfen die 88-jährige Else Kampendonk aus Kempen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Seine Wochenenden verbringt Gottfried Willmen mit Corona-Impfungen. Was den Mediziner, der auch Vorsitzender des Kempener Karnevals-Vereins ist, treibt.

Seit fast einem Jahr kämpft der Kempener Mediziner Gottfried Willmen vehement gegen die Corona-Pandemie. Ostern 2021 begann er, die ersten Patienten gegen das Coronavirus zu impfen, als er überschüssige Impfdosen aus dem Impfzentrum des Kreises Viersen bekam. Er bestellte selbst Impfstoff, „immer die Maximaldosis“, sagt Willmen – und impfte, impfte, impfte. Das ist immer noch so: Der Mediziner, der in Kempen-St. Hubert eine hausärztliche Privatpraxis führt, setzt auch an Wochenenden und Feiertagen einen Pieks nach dem nächsten.