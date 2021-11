Nachspeise gut bewertet : So lief „das perfekte Dinner“ des Kempener Arztes

Kempen Am Donnerstag bekochte Thomas Holzaht seine Gäste. Dabei wurde allerdings lediglich die Vorspeise als richtig gut bewertet. Der Arzt war von seinem Essen dennoch überzeugt.

Am Ende konnte Thomas Holzaht seine Gäste nicht ganz zufriedenstellen. Der Orthopäde mit eigener Praxis in Kempen hat bei der TV-Sendung „Das perfekte Dinner“ mitgemacht und war in der am Donnerstag ausgestrahlten Folge an der Reihe, die anderen vier Teilnehmer aus Krefeld, Viersen, Mönchengladbach und Alpen zu bekochen.