Wenn es juckt und brennt Allergiker leiden unter Pollen und Insekten

Heuschnupfen-Symptome sind zwar sehr lästig, aber Pollen lösen im Allgemeinen keine gefährlichen allergischen Schockzustände aus. Pollenallergiker können jedoch an sogenannten Kreuzallergien leiden. Das heißt: Das Immunsystem reagiert auf Stoffe, die dem eigentlichen Allergen, beispielsweise Pollen, in ihrer Struktur sehr ähnlich sind. Häufig reagieren zum Beispiel Birkenpollen-Allergiker auf Nahrungsmittel wie Haselnüsse, Mandeln, Äpfel oder Sellerie. Meist sind diese Symptome sehr mild. Es kribbelt, juckt und brennt im Mund. In Extremfällen kann es jedoch zu einem anaphylaktischen Schock mit Atemnot und Kreislaufproblemen kommen. Ein anaphylaktischer Schock kann insbesondere auch bei Insektengift-Allergikern nach einem Insektenstich auftreten. Dadurch kann es zu lebensbedrohlichen Situationen kommen.