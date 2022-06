Matinee am Sonntag : Arnold-Chor singt in Kempen für Ukraine-Hilfe

Kempen Der traditionsreiche Arnold-Chor steigt nach fast dreijähriger, corona-bedinger Pause wieder ins Konzertleben ein: Am Sonntag ist bei einer Matinee in der Paterskirche Ernstes und Heiteres zu hören.

Für die Ukraine-Hilfe des Tönisvorster Medikamentenhilfswerks Action Medeor sammelt der Arnold-Chor am Sonntag, 12. Juni, in Kempen Spenden. Der Traditionschor steigt am Sonntag mit einer Matinee wieder in das Konzertleben ein – nach einer fast dreijährigen, corona-bedingten Pause. Die Matinee beginnt um 11.30 Uhr in der Paterskirche im Kulturforum Franziskanerkloster, Burgstraße 19 in Kempen. Der Eintritt ist frei, Einlass ist um 11 Uhr.