Armstrong’s Ambassadors in Kempen : Wahre Botschafter des populären Dixieland-Jazz

Kempen Louis Armstrong und seine All Stars sorgten mit ihren Hits für Furore. Die Erinnerung an ihn halten Armstrong’s Ambassadors wach, die in der Kempener „Haltestelle“ auftraten.

Das Andenken an Louis Armstrong und seine All Stars halten Armstrong’s Ambassadors wach – wahre Botschafter der guten alten Dixie-Rhythmen. Das Sextett aus hervorragenden Jazzmusikern schaffte es, in der „Haltestelle“ in Kempen die so bekannten Phrasierungen und den besonderen ausdrucksstarken Stil der Armstrong All Stars lebendig werden zu lassen. Es waren aber auch einige der besten Jazzmusiker des traditionellen Stils aus Europa und Australien dabei: der machtvolle Trompeter Colin Dawson, der einfühlsame Klarinettist Engelbert Wrobel, der ausdruckstarke John Service an der Posaune und der Pianist und Sänger Simon Holiday mit seiner rauchigen Stimme. Begleitend, aber oft auch im Mittelpunkt des musikalischen Geschehens: Sebastien Girardot (Bass) und Bernard Flegar (Schlagzeug).