Arbeitsmarktstatistik Arbeitslosenquote in Kempen weiter bei unter fünf Prozent

Im Geschäftsstellenbezirk Viersen, zu dem die Arbeitsagentur auch Willich zählt, stieg die Arbeitslosigkeit von November auf Dezember geringfügig um acht auf 5339 Personen. Das waren 68 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag in diesem Bezirk im Dezember bei 6 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 6,1 Prozent. Dabei meldeten sich 934 Personen neu oder wieder arbeitslos, 42 mehr als vor einem Jahr, gleichzeitig beendeten 922 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+69). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 11.162 Arbeitslosmeldungen, ein Plus von 307 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 11.200 Abmeldungen von Arbeitslosen (+770). Der Bestand an Arbeitsstellen stieg im Agenturbezirk Viersen im Dezember um 34 Stellen auf 1058. Arbeitgeber meldeten im Dezember 207 neue Arbeitsstellen.