Aktuelle Zahlen Arbeitslosenquote in Kempen im Februar bei 4,7 Prozent

Im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen in Krefeld und im Kreis Viersen leicht gestiegen. „Mit dem Anstieg im Vergleich zum Vormonat war zu rechnen“, so Matthias Elvenkemper, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen. Insgesamt wurden im Februar 22.337 arbeitslose Menschen registriert, 122 mehr als im Vormonat. „Gegenüber dem Februar des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen um 1616 Personen gestiegen. Dieses höhere Ausgangsniveau ist im Wesentlichen auf die im Sommer erfolgte Erfassung der ukrainischen Kriegsgeflüchteten in der Grundsicherung zurückzuführen. Aktuell verzeichnen wir 1369 Arbeitslose in dieser Personengruppe“, so Elvenkemper.