Corona-Auswirkungen im Kreis Viersen : Arbeitslosenquote steigt leicht auf 6,3 Prozent

Kreis Viersen Gegenüber dem Vormonat gibt es knapp 480 Arbeitslose mehr, jedoch zeigen sich laut Agentur für Arbeit positive Tendenzen. So lag die Anzahl an Anzeigen zur Kurzarbeit im Juni deutlich unter den Zahlen aus Mai.

So entwickelten sich die Arbeitslosenquoten in den Geschäftsstellen im Kreis Viersen: In Kempen (zuständig für Kempen, Grefrath und Tönisvorst) lag sie bei 5,1 Prozent (Vorjahresmonat: 4,1 Prozent), in Nettetal (umfasst auch Brüggen) kletterte die Quote im Juni auf 6,5 Prozent (2019: 5,7 Prozent). In Viersen (Stadt Viersen, Willich, Niederkrüchten, Schwalmtal) stieg sie auf 6,9 Prozent (Vorjahr: 5,6 Prozent).