Regionalplanung : Bund und Land sollen Kommunen bei Verkehr und Infrastruktur helfen

Kreis Viersen Arbeitskreis der Metropolregion Rheinland hat ein Positionspapier vorgelegt. Das Gremium leitet der Viersener Kreisplanungsdezernent Andreas Budde.

In seinem jüngsten Positionspapier formuliert der Arbeitskreis Forderungen an das Land NRW und den Bund zur notwendigen Unterstützung bei der Fortschreibung, Konkretisierung und nachhaltigen Verstetigung der Finanzmittel für die kommunale Verkehrsinfrastruktur. Gefordert wird dabei auch, die langfristige Planbarkeit durch die Vergabe von Mitteln zu sichern. Das Positionspapier wurde Abgeordneten von Bundestag und Landtag aus der Metropolregion in Düsseldorf vorgelegt.

Konkret fordert der Arbeitskreis in seinem Papier vom Land NRW etwa, den Ausbau von überregionalen Radwegen und Radschnellwegen sowie deren Anschlüsse an die kommunalen Radwegenetze finanziell zu unterstützen. Darüber hinaus soll der Bund die Erhöhung und Anpassung der Mittel für die kommunale Verkehrsinfrastruktur auch in Zukunft sicherstellen und gesetzlich verankern. Nach einer Grundgesetzänderung im März 2019 ist eine gesetzliche Erhöhung dieser Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz von 330 Millionen Euro auf eine Milliarde Euro möglich. Durch die zusätzliche Förderung soll der Bund etwa den jeweiligen Bedarf vor Ort berücksichtigen, so dass geplante Ausprojekte beim Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) tatsächlich umgesetzt werden können.