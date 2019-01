Kempen: Arbeitskreis lobt Haltung des Kempener Stadtrates

Kempen Die Bereitschaft des Stadtrates, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen, findet Zustimmung.

Im Vorfeld der so genannten Totenlesung zum Gedenken an die Zehntausenden von Geflüchteten, die bei ihrer Flucht über das Mittelmeer ums Leben gekommen sind, hat sich der Kempener „Arbeitskreis Asyl und Menschenrechte“ lobend über das Verhalten der Kempener Kommunalpolitik geäußert. Der Stadtrat hatte in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten unter anderem einmütig dem Antrag des Vorsitzenden des Arbeitskreises, Michael Stoffels, zugestimmt, dass die Stadt Kempen sich zu einem „sicheren Hafen“ für Flüchtlinge erklärt. Am kommenden Samstag, 12. Januar, soll mit einer zwölf Stunden langen Lesung in der Zeit von 6 bis 18 Uhr im Gemeindezentrum der evangelischen Thomaskirche in Kempen (Wachtendonker Straße) der vielen Opfer der Flüchtlingswelle auf dem Mittelmeer gedacht werden. Mitglieder des Arbeitskreises werden dann Namen der Toten aus einem Buch, das die niederländische Organisation „United für Intercultural Action“ herausgegeben hat, vorlesen.