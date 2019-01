Bootsflüchtlinge: Zwölfstündige Lesung zum Totengedenken

Kempen Der Arbeitskreis Asyl und Menschenrechte in Kempen möchte an ertrunkene Bootsflüchtlinge erinnern.

Mit einer besonderen Aktion möchte der Arbeitskreis Asyl und Menschenrechte (AKAM) in Kempen an die Opfer der Flüchtlingsbewegung auf dem Mittelmeer erinnern. Für Samstag, 12. Januar, ist eine zwölfstündige öffentliche Totenlesung geplant. Sie findet von 6 bis 18 Uhr durchgehend im Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Kempen (Eingang Wachtendonker Straße) statt.

Vorgelesen wird zwölf Stunden lang von Mitgliedern des Arbeitskreises und von Flüchtlingen die unvollständige Liste der meist auf dem Mittelmeer zu Tode gekommenen Geflüchteten. Diese Liste, seit den 1990er-Jahren zusammengestellt von „United for Intercultural Action“ aus Amsterdam, ist zum Tag der Menschenrechte am 12. Dezember 2018 in einem 462 Seiten starken Buch veröffentlicht worden. „35.597 Todesfälle sind dokumentiert, die wirkliche Zahl dürfte sicherlich dreimal höher liegen. Im Jahr 2018 sind es mehr als 2000 Tote gewesen, im September starb jeder fünfte Flüchtling, der den Weg über das Mittelmeer nahm“, sagt der Sprecher des Arbeitskreises Michael Stoffels.