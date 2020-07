Stabwechsel bei Kempener Awo : Kreisgeschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt geht in Rente

Symbolisch übergibt Bernd Bedronka den Staffelstab vor dem Büro in Kempen an seine Nachfolgerin Nadia Khalaf. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Kempen Nach 29 Jahren gibt Bernd Bedronka den Staffelstab als Kreisgeschäftsführer der Awo ab. Seine Nachfolgerin ist die 50-jährige Nadia Khalaf. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren.

(tre) Die Nachfolge von Bernd Bedronka innerhalb der Arbeiterwohlfahrt (Awo) anzutreten, ist für Nadia Khalaf nichts Neues. Denn das macht die 50-jährige aus Mühlheim an der Ruhr bereits zum zweiten Mal. „Damals war ich allerdings die Nummer fünf in der Nachfolge von Bernd Bedronka. Diesmal folge ich als Erste“, sagt Khalaf lächelnd.

Bedronka war seinerzeit der erste Geschäftsführer des Bezirksjugendwerkes der Awo. Eine Position, die Khalaf ebenfalls schon innehatte. Nun tritt sie erneut seine Nachfolge an. Von Fußstapfen, die ausgefüllt werden müssen, möchte keiner der beiden sprechen. „Wer in Fußstapfen von anderen tritt, der hinterlässt keine eigenen, und das soll nicht sein“, sagt Bedronka, der zum 1. Juli offiziell in Rente gegangen ist. Jeder habe seine Schwerpunkte und gehe Dinge anders an, fügt der langjährige Kreisgeschäftsführer an – zumal es immer gelte, sich den Zeiten und den damit einhergehenden Bedarfen der Menschen anzupassen.