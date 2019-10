Arbeiterkind.de : Den Einstieg ins Studium erleichtern

INFO

Am Mittwoch, 23. Oktober, wird es im Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) am Industriering Ost 66 in Kempen eine Auftaktveranstaltung geben, zu der Schüler, die eine Unterstützung der geschilderten Art benötigen, für 16.30 Uhr eingeladen sind. Ab 18 Uhr will man sich dann im TZN mit den Personen zusammensetzen, die als Interessenten mitmachen und „ArbeiterKind.de“ unterstützen möchten.