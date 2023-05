Zahl der Rentner steigt „Ich will arbeiten — bis zum Tod“

Kempen · Immer mehr Senioren gehen trotz ihrer Rente arbeiten — das ist auch in Kempen so und hat verschiedene Gründe. Einerseits verdient man Geld, es ist aber auch eine Chance, fit zu bleiben. Zwei Rentner berichten am Tag der Arbeit.

01.05.2023, 05:15 Uhr

Leonhard Nitsche ist 68 Jahre alt. Trotz Rente geht er weiterhin arbeiten — wie so viele, Tendenz steigend. Foto: Axel Küppers Foto: Axel Küppers

Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt: Während immer mehr Arbeiter gesucht werden, arbeiten Fachkräfte immer länger. Auch Manfred Suppa und Leonhard Nitsche haben sich dazu entschieden, trotz ihres Ruhestands weiterzuarbeiten.