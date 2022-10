Arbeiten an Weichen und Bahnübergängen : Bahn will bis Montag am Bahnhof fertig sein

Bahn will bis Montag am Bahnhof fertig sein

An den Bahngleisen in der Nähe des Kempener Bahnhofs wird weiter gearbeitet. Ende November soll der Zug wieder rollen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Deutsche Bahn erneuert in Kempen Weichen und Gleise. Gearbeitet wird derzeit auch nachts. Bis Ende November sollen die Arbeiten an der Strecke abgeschlossen sein, dann soll der Niersexpress wieder rollen.

Entlang der Strecke müssen neue Kabel verlegt werden – auch über die Bahnübergänge hinweg, die technisch aufgerüstet oder komplett erneuert werden. Autofahrer bekommen davon immer wieder etwas mit: dann nämlich, wenn wieder ein Bahnübergang für die Arbeiten gesperrt wird. Nach den jüngsten Sperrungen an der St. Huberter Straße und in Voesch ist seit Donnerstag nun der Bahnübergang am Hooghe Weg bis Sonntagmorgen, 6 Uhr, gesperrt. Fußgänger kommen vorbei, Autofahrer können über den inzwischen wieder geöffneten Übergang an der St. Huberter Straße fahren.

Wer an der Moorenringgasse wohnt, hört von drei Seiten, dass rundum gebaut wird: Mehrfamilienhäuser entstehen an der Moorenringgasse und an der St. Huberter Straße – tagsüber. Tags und nachts arbeitet aktuell zusätzlich die Bahn rund um den Bahnhof. Dort werden Gleise und Weiche erneuert. Im Sommer waren die Schienen in frischen Schotter gelegt worden, schon damals hatte die Bahn angekündigt, dass es eine Weile dauern würde, bis sich der Schotter setzt. Nach einem halben Jahr müsse man dann noch einmal „nachstopfen“. Im Oktober sollten die Weichen umgebaut werden, wobei vormontierte Teile angeliefert und eingelegt würden. Seit dem 15. Oktober werden jetzt sechs Weichen und drei Bahnübergänge am Bahnhof in Kempen erneuert.