Radverkehr durch Grefrath Arbeiten an der Niersbrücke geraten aktuell ins Stocken

Diese Niersbrücke ist nicht das einzige Brückenprojekt in der Niersgemeinde. Zur Renovierung stehen auch die Brücken an der Langendonker Mühle, am Haus Bruch und am Zweikanal südwestlich hinter dem Oedter Gewerbepark an. Für die Brücke an Haus Bruch hatte die Gemeinde eine Förderung beantragt, die bereits bewilligt wurde. Nun folgen Planung und Ausschreibung. In Arbeit ist der Antrag für die Förderung für die Brücke an der Langendonker Mühle. In Aussicht gestellt wird eine 95-prozentige Förderung. In erster Linie sollen die Brücken für den Fahrradverkehr verbreitert werden. Man saniere die Brücken aber nicht nur, weil eine Förderung möglich ist, sondern weil ein tatsächlicher Bedarf besteht, teilte die Gemeinde mit.