Crashkurse für Kinder in Kempen : Weitere Schwimmkurse im Aquasol

Kempen Die Nachfrage nach Kinderschwimmkursen ist enorm. Anmeldungen für die neuen Termine werden ab Mittwochmorgen telefonisch entgegengenommen.

Mitte Juni ist das Aquasol in Kempen mit einem neuen Konzept für Kinderschwimm-Crashkurse während der Sommerferien gestartet. Auf die enorme Nachfrage hin, wurde das Kursangebot nun erweitert: Bis zum Ende der Freibadsaison am 29. August sollen rund 200 Kinder im Aquasol schwimmen lernen, teilten die Stadtwerke Kempen als Betreiber des Bades nun mit.

„In den letzten Wochen haben bei uns im Aquasol bereits 72 Kinder ihren Schwimmkurs absolviert. Bis zum Ende der Sommerferien werden es doppelt so viele sein“, sagt Michael Bist, Betriebsleiter der Sauna- und Wasserwelt Aquasol. Trotz des umfangreichen Kursangebots konnte der Bedarf an Kinderschwimmkursen nicht gedeckt werden. Nur einen Tag nach Bekanntgabe der Ferienkurse im vergangenen Monat waren alle Kurse ausgebucht. Die Bäderleitung kündigte kurzfristig an, bis zum Ende der Freibadsaison weitere Kurse zu realisieren. Die neuen Kurse starten direkt im Anschluss an die Sommerferien und finden zwischen dem 16. und 27. August statt. Weitere 48 Kinder können somit kurzfristig das Schwimmen erlernen.