Kempener Schwimmbad : Aquasol-Leiter geht in den Ruhestand

Aquasol-Leiter geht in den Ruhestand

Kempen 34 Jahre lang hat Wolfgang Werthschulte das Kempener Schwimmbad mitgeprägt und viele Veränderungen begleitet. Jetzt geht wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Im Bundesverband der Schwimmmeister bleibt er aber aktiv.

Wolfgang Werthschulte hat als Leitender Schwimmmeister der Sauna und Wasserwelt Aquasol viel erlebt – und viele Veränderungen des Bades hautnah miterlebt. Nun geht der gebürtige Sauerländer nach 34 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand und wurde coronabedingt im kleinen Kreis verabschiedet.

In der Stadtwerke-Kempen-Familie konnte Werthschulte nicht nur die eigene berufliche Karriere voranbringen, sondern auch die Entwicklung des Aquasol begleiten. „Wir haben im Prinzip pausenlos Neues geplant und diverse Umbauten realisiert“, sagte Werthschulte.

Seit der Eröffnung des Schwimmbads im Jahr 1971 hat das Aquasol Kempen Aussehen und Funktionalitäten mehrmals verändert. Zu Anfang kamen ein Solebereich und die gelbe Röhrenrutsche hinzu, in den 90er-Jahren dann die Breitrutsche im Freibad, und schließlich eröffnete 2013 die Saunaanlage mit Dachgarten.

Die bislang größte Umbaumaßnahme zwischen 2019 und 2021 war selbst für den erfahrenen Badleiter Werthschulte eine Herausforderung: Das 50-Meter-Becken wurde durch eine neue Schwimmhalle ersetzt, ein Fitnessbecken und ein neuer Familienbereich sind entstanden sowie ein moderner großflächiger Wintergarten zum Entspannen. Ein weiterer Höhepunkt der Wasserwelt ist die Reifenrutsche „Magic-Eye“. Michael Bist, der 22 Jahre mit Wolfgang Werthschulte zusammengearbeitet hat, tritt in die Fußstapfen des Badleiters und engen Freundes. „Das flächengrößte Freibad am Niederrhein ist in den besten Händen“, sagte Werthschulte.