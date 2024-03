Kinder im Kreis vieresen kämpfen mit Erkältungskrankeiten Sanfte Hausmittel gegen Schnupfennasen

Volle Klassenzimmern und warmen Gruppenräume in Kitas und Schulen sind für Viren perfekt, um sich auszubreiten. Gerade Kinder sitzen und spielen gerne nah beieinander, sodass sich die Krankheitserreger ungehindert verbreiten können. Bei Erkältungen gibt es kein wirksames Wundermittel. Auch Antibiotika sind gegen Viren machtlos. Sie helfen nur, wenn Bakterien am Krankheitsgeschehen beteiligt sind. Das kommt aber nicht sehr häufig vor. Bei einer typischen Erkältung handelt es sich meistens um einen viralen Infekt, der in der Regel von allein ausheilt.