Der „Anzeigenhauptmeister“ als Vorbild Wenn Privatleute Falschparker anzeigen

Der 18-jährige Niclas Matthei aus Sachsen-Anhalt hat es zu einiger Bekanntheit gebracht. Und das, weil er es sich unter anderem zum Ziel gemacht hat, in jeder deutschen Kommune mindestens einen Falschparker anzuzeigen. Der selbst ernannte „Anzeigenhauptmeister“ wird mancherorts gefeiert wie ein Star, doch nicht überall stößt er mit seinen Aktionen auf Gegenliebe. Jüngst landete die Faust eines wütenden Autofahrers in seinem Gesicht. Auch bei den Ordnungsämtern in Deutschland ist die Meinung zu den Meldungen des Anzeigenhauptmeisters zwiegespalten. In vielen Städten Nordrhein-Westfalens haben die Anzeigen von Parkverstößen durch Privatpersonen zugenommen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Wie ist die Situation in Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath?