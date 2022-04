Anwohner klagen : Streit um Bauprojekt in St. Hubert

Das Oberverwaltungsgericht erklärte den Bebauungsplan für das Neubaugebiet „Auf dem Zanger“ im Januar 2021 für unwirksam: Der Lärmschutz sei nicht ausreichend gewürdigt worden. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Stadt Kempen hat für ein Mehrfamilienhaus im Baugebiet „Auf dem Zanger“ eine Baugenehmigung erteilt, obwohl der Bebauungsplan vom Oberverwaltungsgericht für unwirksam erklärt wurde. Anwohner haben Klage eingereicht.

Anwohner im Neubaugebiet „Auf dem Zanger“ in Kempen-St. Hubert sind verblüfft: Anfang Februar hat die Stadt Kempen eine Baugenehmigung für ein Mehrfamilienhaus mit 22 Wohneinheiten erteilt, das die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (GWG) Kreis Viersen dort errichten will. Der Haken: Die Fläche, auf der das Mehrfamilienhaus gebaut werden soll, liegt im Gebiet des Bebauungsplans Nr. 160. Und den hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW Anfang 2021 aufgehoben: Der Lärmschutz sei von Verwaltung und Politik nicht ausreichend gewürdigt worden – und zwar sowohl in der Aufstellungsphase des Bebauungsplans als auch im Verkehrsgutachten und schließlich beim Beschluss durch die Kempener Politik. Der Knackpunkt: Man sei von einer unzutreffend niedrigen Anzahl Wohneinheiten – nämlich 100 – ausgegangen, obwohl man damals schon gewusst habe, dass sich die Zahl erhöhen würde, so das Gericht.

Die Stadt begründet die Baugenehmigung für das geplante Mehrfamilienhaus mit dem Verweis auf Paragraph 34 des Baugesetzbuches, der die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile beschreibt. Danach ist ein Vorhaben dann zulässig, „wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.“

Anwohner fordern eine dritte Erschließung für das Gebiet. Dafür gebe es keine Erfordernis, heißt es von der Stadt Kempen. Foto: Norbert Prümen

info GWG plant insgesamt 44 Wohneinheiten Häuser Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (GWG) Kreis Viersen will „Auf dem Zanger“ zwei Mehrfamilienhäuser mit je 22 Wohneinheiten bauen. Die Hälfte der Wohnungen wird öffentlich gefördert, die übrigen sind frei finanziert. Das Investitionsvolumen liegt bei zehn Millionen Euro. Geplant sind die Vorhaben laut Projektliste bis 2025.

Nun ist es nicht das Mehrfamilienhaus selbst, was die Anwohner stört. „Die Größenordnung der geplanten Häuser berührt uns nicht, die sehen nicht übel aus, sie werden rundum begrünt“, betont Anwohner Hans-Werner Pfetzer, der mit Ehefrau Barbara stellvertretend für fünf betroffene Haushalte aus dem Neubaugebiet den Klageweg beschreitet: „Wir sind nur durch den Verkehr belastet.“ Und mehr Wohneinheiten, sagt Pfetzer, führten nunmal zu mehr Verkehr. Noch gebe es eine Baustraße, „aber wenn die wegfällt, haben wir hier ein Verkehrschaos.“

Die Pfetzers und Nachbarn fordern deshalb eine dritte Erschließung zum Baugebiet. Schon 2016 hatten die Pfetzers und weitere Anwohner, mit denen sie eine Interessengemeinschaft gründeten, in der Aufstellungsphase des Bebauungsplans auf eine dritte Zufahrt gehofft, sich neben der Erschließung über Breite Straße und Aldekerker Straße auch eine Zufahrt über den Wirtschaftsweg An der Mühle gewünscht. Die Politik verzichtete aus Kostengründen darauf, Pfetzers zogen vor Gericht. „Seither sind wir immer wieder bei der Stadt vorstellig geworden“, berichtet Hans-Werner Pfetzer. Anfangs habe es geheißen, Stadtverwaltung und Politik suchten nach einer Lösung, doch danach sehe es im Augenblick nicht mehr aus.

Aktuell sind nach Angaben der Stadt etwa 71 Einfamilienhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus mit 21 Wohneinheiten im Baugebiet „Auf dem Zanger“ gebaut oder im Bau. Weitere 22 Wohneinheiten sind durch das eingangs genannte Mehrfamilienhaus genehmigt. „Damit wären dann 114 Wohneinheiten im Baugebiet vorhanden beziehungsweise genehmigt“, heißt es von der Stadt. Inzwischen seien weitere Verkehrsgutachten erstellt worden. Wie sieht es mit der dritten Erschließung aus? „Nach den Ausführungen des neuen Verkehrsgutachtens ergibt sich keine Erfordernis, eine dritte Erschließung herzustellen“, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Ob die Stadt in Sachen Lärmschutz etwas ändern müsste? „Nach den Untersuchungen im Verkehrsgutachten sind die Lärmemissionen innerhalb der erlaubten Werte, sodass Änderungen nicht erforderlich sind“, so die Stadt weiter.

Im Unterschied zur Stadt hält der Rechtsanwalt, der die Pfetzers vertritt, das genehmigte Bauvorhaben für unzulässig. Obwohl das OVG den Bebauungsplan aufhob, setze sich die Stadt nunmehr über dieses Urteil hinweg und erteile eine weitere Baugenehmigung – ohne entsprechende bebauungsrechtliche Grundlage, so Rechtsanwalt Alexander Arndt. Offenbar sei die Stadt Kempen der Ansicht, sie bräuchte keinen neuen Bebauungsplan. Das Anliegen der Anwohner, die aus Lärmschutzgründen eine dritte Anbindung zu dem Neubaugebiet verlangen, werde weiterhin abgetan. „Der Umstand, dass die Stadt Kempen als Exekutive ein Urteil des OVG als Judikative einfach so ignoriert, ist kein Ausdruck von rechtsstaatlichem Verhalten. Es erinnert eher an niederrheinisches, vermeintlich bauernschlaues Geklüngel“, so Arndt, der die Anwohner bereits im Verfahren vor dem OVG vertreten hatte: „Offenbar spekuliert die Gemeinde darauf, dass sie für die neue Bebauung keinen neuen Bebauungsplan braucht.“ Das sei jedoch nicht der Fall: Das geplante Mehrfamilienhaus als Wohnblock mit 22 Wohneinheiten füge sich nicht in die nähere Umgebung ein.

Nachdem die Stadt Kempen „schlicht untätig“ geblieben sei, um die Frage einer dritten Anbindung des Neubaugebietes zu bewältigen, sei durch die Anwohner daher wieder eine Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht worden, so Arndt weiter. Wenn sich die Stadt zu einer kooperativen Lösung mit den Anwohnern nicht in der Lage sehe, müsse „halt wieder die Justiz den Vorgang aufnehmen.“