Bürgerinitiative : Oedter Straße: Anwohner verärgert über Stadt

Kempen Die Bürgerinitiative „Lärmschutz K 12“ in Kempen ist enttäuscht, dass die Stadt Tempo 30 für ihren Straßenzug ablehnt. Es geht um Oedter Straße, Birken- und Berliner Allee. Die Verwaltung hatte eine Forderung des Ordnungsausschusses abgelehnt.

Was die Anwohner-Initiative nun in einem Schreiben an die Ratsmitglieder vor allem kritisiert, ist die Tatsache, dass sich die Stadtverwaltung über den Beschluss der Politik vom November 2019 hinwegsetzt. Denn dort sei die Stadt einstimmig von allen politischen Parteien beauftragt worden, „Tempo 30 in unserem Straßenzug anzuordnen“, so Peter Harder, Sprecher der Initiative, in dem Schreiben an die Politiker. Dass es zu unerwünschten Verkehrsverlagerungen kommen könnte, sehen die Anwohner für ihre Straßen nicht: „Diese Gefahr besteht nicht. Für den Großteil des Straßenzugs gibt es keine untergeordneten Straßen, auf die der Verkehr ausweichen könnte“, so Harder und seine Sprecherkollegen Ansgar Reichmann und Gisela Ditzen weiter. Zudem: Theoretische Schleichwege verlängerten die Fahrzeit und würden deshalb nicht genutzt.