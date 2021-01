Antrag an den Bürgermeister : CDU will ein digitaleres Grefrath

Der Rat der Gemeinde Grefrath tagt in der ehemaligen Girmes Villa in Oedt. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Die Union beantragt, die Onlinestrategie der Gemeinde zu überarbeiten. Zudem wünscht sich die Union eine Bürgerbeteiligungs-Plattform, einen Mängel-Melder und eine „Grefrath-App“.

So soll laut CDU die Homepage der Gemeinde Grefrath zentrale Anlaufstelle für Verwaltungsdienstleistungen sein. „Diese sind an einigen Stellen nicht vorhanden oder nicht komfortabel zu finden“, so die CDU in ihrem Antrag. So seien beispielsweise Bebauungspläne wichtige Informationen, die online verfügbar gemacht werden könnten. Zudem seien die externen Informationen zu Unternehmen, Vereinen und Veranstaltungen ausbaufähig.