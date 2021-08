Hilfe aus Grefrath : Antonius-Schützen bringen 30.000 Euro nach Ahrweiler

Grefrath Die Schützen der St.-Antonius-Bruderschaft aus Grefrath haben in den vergangenen drei Wochen Geld für die Opfer der Hochwasserkatastrophe gesammelt. Mit den Spenden konnten zehn Familien unterstützt werden.

Die Bruderschaft hatte in den vergangenen drei Wochen Geldspenden für die Menschen im Hochwassergebiet gesammelt. Ausgehend von einer Idee des 2. Brudermeisters René Reuter war es den Schützen wichtig, unkompliziert und direkt zu helfen. „Durch Kontakte vor Ort konnten wir besonders hart betroffene Menschen kennenlernen und die Spenden bei einem Besuch vor Ort zum Teil in bar übergeben“, so Kättner.

Im Anschluss an die Hauptversammlung wollen die Schützen in einem bebilderten Vortrag zeigen, wie das Geld verwendet wurde. Interessierte Spender sind dazu eingeladen. Die Versammlung findet am Sonntag, 22. August, 13 Uhr, auf dem Gelände der Firma GLM, Umstraße 6 in Grefrath, statt.