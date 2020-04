Freikirchliche Einrichtung in St. Hubert : Stadt legt Schwarzbau still: Vorwürfe gegen Mitarbeiter

Kempen Kempens Bürgermeister Volker Rübo bedauert, wenn es bei dem Ortstermin zu Missverständnissen gekommen sein sollte. Herbert Heuß vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma mit Sitz in Heidelberg erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt Kempen.

Mitarbeiter der zuständigen Bauaufsicht hätten sich bei einem Ortstermin in einer Einrichtung einer Freikirchlichen Gemeinde in Kempen, in der die meisten Mitglieder Sinti und Roma sind, nach Angaben von Heuß antisemitisch geäußert. Möglicherweise deshalb, weil – wie in vielen Freikirchen – aus Verbundenheit mit jüdischen Gemeinschaften eine israelische Fahne und ein Davidstern hängen.