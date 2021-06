Diamanthochzeit in Grefrath : Beim Tanz in die Augen geschaut

Grefrath „Für uns war es wichtig, uns immer gegenseitig genügend Raum zu lassen“, erklärt Theo die Jahrzehnte lange Liebe zu seiner Frau Annemie.

Am Samstag, 5. Juni, feiern Annemie und Theo Schriefers ihre diamantene Hochzeit. Genau an diesem Tag vor 60 Jahren, 1961, heirateten die beiden in der Kirche St. Maria Rosenkranz in Willich. Das erste Mal hatte sich das Jubelpaar bei einem Tanzabend in Dülken in die Augen geschaut. „Sie hat schon so geguckt“, erinnert sich Theo Schriefers. Dann bat er sie um einen Tanz. Drei Jahre später schritten sie vor den Altar.