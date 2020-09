Runder Geburtstag in Oedt : Aus Danzig an den Niederrhein

Annelore Otten ist 90 Jahre alte geworden. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Annelore Otten kam als Vertriebene nach Oedt. Am Sonntag wurde sie 90 Jahre alt. Ihren Jubeltag feierte sie ganz im Kreise ihrer Familie.

(barni) Annelore Otten hat am Sonntag ihren 90. Geburtstag im Kreise ihrer Familie gefeiert. Als Vertriebene kam sie aus Danzig an den Niederrhein, fühlte sich in Oedt aber schon bald sehr wohl. Heute kann sie es ja zugeben: „In diesem Dorf möchte ich nicht begraben werden“, hatte sie damals gedacht, als sie zum ersten Mal in ihrer neuen Heimat war. Ihre Heimatstadt Danzig im heutigen Polen hat sie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zweimal besucht.

Annelore Otten hat einige Schicksalsschläge verkraften müssen: Sie ist seit 1991 Witwe und ihre beiden Töchter sind an Krebs gestorben. Aber sie hat noch ihre beiden Söhne; einer lebt in Krefeld, der andere in Oedt. Beide besuchen ihre Mutter regelmäßig. Zur Familie gehören außerdem der Enkelsohn und die Enkeltochter, die beide in Krefeld wohnen.