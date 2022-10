Gastronomie in Kempen : Das „Monte Castello“ ist wieder da

Gastronomie in Kempen

Kempen Anna und Gerd Blum feiern am 4. November im Restaurant des Tenniscenters St. Hubert ihr Comeback. Viele Kempener hatten die beiden seit der Schließung ihres „Ristorante Monte Castello“ 2018 schmerzlich vermisst.

Als am 28. Januar 2018 das „Ristorante Monte Castello“ an der Kuhstraße 6 seine Türen schloss und damit ein Stück Gastronomie-Geschichte der Thomassstadt zu Ende ging, kullerte bei vielen Stammkunden die ein oder andere Träne von den Wangen. Die können sich jetzt freuen. Denn Anna und Gerd Blum eröffnen am Freitag, 4. November, das Restaurant im Tenniscenter St. Hubert unter dem Namen „Monte Castello“. Hallenbesitzer Thomas Engels gelang es, die beiden Gastronomie-Fachleute mehr oder weniger aus ihrem Ruhestand zu locken. „Langeweile hatte wir nie. Wir haben bei Familienangehörigen ausgeholfen und Urlaubsvertretung gemacht“, sagt Anna Blum, die sich schon auf viele alte Stammkunden freut.