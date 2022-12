Als Eierfrau in Kempen bekannt „Scheifes Änne“ ist im Alter von 105 Jahren gestorben

Im Alter von 105 Jahren ist die Kempenerin Anna Rouenhoff am Sonntag, 11. Dezember, gestorben. Viele Kempener kennen sie als „Scheifes Änne“. Geboren wurde sie am 26. Juli 1917 in Alpen-Veen bei Xanten als viertes von acht Kindern auf einem großen Bauernhof. Der Name „Scheifes Änne“ rührt von der Zeit her, als sie den Geschwistern Scheifes auf dem Bleikerhof in St. Hubert den Haushalt führte – dort, wo heute der Aldi-Markt steht. 1958 wurde sie „Die Eierfrau“ auf dem Buttermarkt. 40 Jahre lang verkaufte sie auf dem Markt Eier, Gemüse und Blumen. Hühner und Eier waren für sie immer die zentralen Themen. „Im Ei ist das gesamte Leben“, lautete einer ihrer Standardsätze. Erst im Alter von 81 Jahren gab sie ihre Tätigkeit als „Eierfrau“ auf.