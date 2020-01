24. Februar : Rosenmontagszug in Kempen: Anmeldungen noch möglich

Kempen Nach dreijähriger Pause zieht am 24. Februar wieder ein Rosenmontagszug durch die Kempener Altstadt. Es ist der 26. närrische Lindwurm, der sich durch die Thomasstadt schlängelt – diesmal mit dem Kempener Prinzenpaar Peter II. und Brigitte I. (Wolters).

Neu ist in diesem Jahr: Der Zug startet um 12.11 Uhr am Peterturm (Peterstraße) und zieht dann durch die Altstadt. Er endet am Festzelt an der Otto-Schott-Straße. Hintergrund: Die Köhlerhalle am ehemaligen Sporthotel am Schmeddersweg steht für die Festaktivitäten der Kempener Karnevalisten nicht mehr zur Verfügung. Jetzt wird wieder im eigens aufgebauten Festzelt auf dem Behelfsparkplatz gegenüber dem Self-Markt an der Otto-Schott-Straße gefeiert.