Umweltaktion : Kempens Umweltinitiative für den Frühjahrsputz wächst

Beim Frühjahrsputz soll Kempen schöner werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Kempen Beim Großreinemachen am Samstag, 14. März, wollen viele Helfer aktiv sein. Anmelden kann man sich bis zum 1. März.

Für die Teilnehmer ist es seit Jahren ein besonderes Gemeinschaftserlebnis. Man trifft sich im Verein, in der Straßengemeinschaft, mit Mitschülern oder Arbeitskollegen und sorgt dafür, dass die Heimatstadt zumindest für eine Weile wieder etwas sauberer ist. Am Samstag, 14. März, schwärmen wieder viele kleine und große Helfer freiwillig aus, um das wegzuräumen, was andere Zeitgenossen absichtlich oder achtlos in der Landschaft, in Grünanlagen und Stadtparks oder am Straßenrand hinterlassen haben. Seit mehr als 20 Jahren schweißt die Aktion „Frühjahrsputz“ viele Kempener für einen Tag zu größten Umweltinitiative zusammen.

Die Gemeinschaftsaktion von Stadt Kempen, Firma Schoenmackers Umweltdienste und Rheinischer Post findet diesmal zum 22. Mal statt. In den vergangenen Tagen haben sich auch schon der Tauchclub „Flipper“, die Klasse 7 a der Städtischen Gesamtschule sowie Mitglieder der Partei Bündnis 90/Die Grünen aus Kempen, die Straßengemeinschaft Vinnbrück aus Tönisberg sowie der St.-Martinsverein Klixdorf und die Gruppe „Die Klixis“ aus Klixdorf angemeldet.

Willkommen sind alle, die einen Beitrag für die Umwelt und für eine saubere Stadt Kempen leisten wollen. Der „Frühjahrsputz“ läuft am Samstag, 14. März, zwischen 9 und 14 Uhr in Alt-Kempen, St. Hubert, Tönisberg, Schmalbroich und Unterweiden. Schulklassen und Kindergartengruppen können auch schon am Freitag, 13. März, in Aktion treten. Für alle freiwilligen Helfer ist wichtig. Die Aktion sollte bis 14 Uhr beendet sein. Dann holen Mitarbeiter der Firma Schönmackers Umweltdienste an den vorher vereinbarten Sammelstellen die dort deponierten Müllsäcke ab. Müllsäcke und weitere Informationen erhalten alle angemeldeten Gruppen und Einzelteilnehmer rechtzeitig von der Stadt zugeschickt.