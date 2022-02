Jeder Bürger kann in Kempen mitmachen : Anmeldeschluss für Aktion „Frühjahrsputz“ ist am Freitag

Kempen Die Umweltaktion findet am Samstag, 12. März, statt. Paare, Familien, Nachbarschaften, Vereine und Gruppen aus Kitas und Schulen sind dabei. Noch können sich Bürger anmelden.

Alle Bürger können mitmachen: Paare, Familien, Vereine, Schulen, Nachbarschaften, Bruderschaften oder Freundeskreise – jede helfende Hand ist willkommen. Sie können selbst wählen, in welchem Bereich sie Müll aufsammeln wollen, ob in Parks, Grünanlagen, an Waldrändern, auf Kinderspielplätzen oder anderen Flächen in und um Kempen. Ein Team von Alders Electronic räumt an der Arnoldstraße auf, das Team „Auf dem Zanger“ in St. Hubert, der St.-Martin-Verein an der Burg und im Grüngürtel, der Segel-Surf-Club Kempen am Königshüttesee, die St.-Josef-Schützenbruderschaft Unterweiden in Unterweiden. Das Team „Meister Propper“ nimmt sich die Klixdorfer Straße vor, die Strümpsche Benediktus-Schützenbruderschaft nimmt Wegekreuze in den Fokus. Die Straßengemeinschaft Vinnbrück sammelt an der Tönisberger Straße Unrat, der Heimatverein Tönisberg am Windmühlenweg, das Team Bissels/Lindner/Stahlschmidt rund um den Entenweiher, die „Eschelner Sammelzwerge“ nehmen sich Escheln vor, Familie Bührke kümmert sich um Wall, Spoosweg und Bürgerwald. Die Anlieger vom Liebespfad sind eben dort unterwegs, die Straßengemeinschaft Südend sammelt an Steinpfad, Mülgauweg und Spielplatz Dinkelbergstraße, die Straßengemeinschaft Achterberg eben dort. Angemeldet haben sich auch die Kita Tabaluga (an der Kita), das Team „Sonnenschein“ (Krefelder Weg), die Straßengemeinschaft Asternweg (Brahmsweg zwischen Vorster und Oedter Straße), der St.-Martinsverein Klixdorf mit zwei Teams (Schule Klixdorf und Umgebung), das Team „von Helden“ (Spielplatz und Park Borgesweg und Hahnendyk), das Team „Kendelecke“ (Am Kendel, Kendelpark, Spielplatz), das Team „Mikrokosmos Helmeskamp“ (Helmeskamp, Erprathsweg, Hohlweg) und zwei Teams der Natur- und Umweltgruppe der Grundschule Wiesenstraße (East-Cambridgeshire-Park, rund um die Schule).